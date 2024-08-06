Сбер представил обновленные умные колонки с искусственным интеллектом

Сбер представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat, которые оснащены технологией Magnetic Sound, улучшающей качество звука. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике.Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее.

Новая колонка способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии без подключения к интернету. SberBoom Mini 2 в новом исполнении получила полупрозрачный корпус и обновленную цветовую палитру.

Также у пользователей появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых позволят смотреть видео-контент со стереозвуком.

Благодаря возможностям нейросетевой модели GigaChat владельцы умных колонок могут решать множество творческих задач. Например, придумать поздравление, новый рецепт, составить пошаговую инструкцию или план тренировок, а дети — ощутить себя соавторами сказок, контролируя развитие сюжета.

На устройстве можно активировать детский режим, ограничивающий доступ к контенту 18+. Умные колонки разработаны компанией SberDevices.

По словам CEO SberDevices Дениса Филиппова, доля бренда на рынке умных колонок за последние полгода выросла в 2,7 раза.

Он отметил, что общение с виртуальным ассистентом стало неотъемлемой частью жизни, пользователи проводят за общением с ним минимум 3,5 часа в месяц.

«Базовые функции уже стали рутиной, но за этим удобством стоит множество часов исследований и разработки. Мы верим, что стоим на пороге большого технологического скачка, когда общение с колонкой превратится в привычное общение с большой языковой моделью, такой как GigaChat, и любой контент будет доступен всего за несколько шагов», — сказал Денис Филлипов.

Продажи новых колонок начнутся 7 августа.