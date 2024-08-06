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Экономист объяснил падение фондовых рынков США и Японии

Быстров: в США акции технологических компаний упали на фоне роста безработицы

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Ng Han Guan/AP

Экономист, эксперт по инвестициям Александр Быстров заявил, что падение японского фондового рынка связано в том числе с повышением ключевой ставки в стране. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам Быстрова, повышение ключевой ставки на 0,25% было неожиданностью для инвесторов, вкладывающихся в акции японских компаний. Также на ситуацию повлияло и то, что Банк Японии отказался покупать облигации на сумму $40 млрд, а купил облигаций на $20 млрд, что стимулировало к большему предложению ценных бумаг. Такие действия снижают стоимость облигаций и фондового рынка в целом, отметил экономист.

Быстров подчеркнул, что в США акции технологических компаний сильно упали в связи с тем, что вырос уровень безработицы, появилась неопределенность по поводу экономического движения и тренда Соединенных Штатов.

Накануне японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Ранее европейские биржи обвалились вслед за Азией.

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