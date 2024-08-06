Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск подтвердил планы закрыть офис X в Сан-Франциско

Владелец соцсети X Илон Маск планирует закрыть офис компании в Сан-Франциско

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил информацию о планах закрытия офиса принадлежащей ему компании X (ранее Twitter) в Сан-Франциско. Об этом он написал на своей странице в X.

«Выбора нет. Невозможно работать в Сан-Франциско, если все оплачивать. Вот почему [компании] Stripe, Block (CashApp) и другие были вынуждены переехать», — заявил он.

Маска не устраивает высокий уровень налогов для компаний, который установлен в городе.

Газета The New York Times сообщала ранее, что сотрудникам компании в Сан-Франциско предписывалось переехать в Сан-Хосе, также расположенный в Калифорнии. В нем также говорилось, что в еще одном городе штата, Пало-Альто, в ближайшее время откроется новый офис X.

Сообщалось также, что после переименования Twitter в X часть сотрудников была уволена, а после пандемии коронавируса многие сотрудники стали работать в удаленном формате. Таким образом, офис компании в Сан-Франциско стал менее необходимым для Маска.

В конце июля 2024 года пользователи социальной сети X обнаружили, что их данные по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok.

Ранее Маск рассказал, как Еврокомиссия предлагала соцсети X незаконную сделку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами