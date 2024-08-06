Маск подтвердил планы закрыть офис X в Сан-Франциско

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил информацию о планах закрытия офиса принадлежащей ему компании X (ранее Twitter) в Сан-Франциско. Об этом он написал на своей странице в X.

«Выбора нет. Невозможно работать в Сан-Франциско, если все оплачивать. Вот почему [компании] Stripe, Block (CashApp) и другие были вынуждены переехать», — заявил он.

Маска не устраивает высокий уровень налогов для компаний, который установлен в городе.

Газета The New York Times сообщала ранее, что сотрудникам компании в Сан-Франциско предписывалось переехать в Сан-Хосе, также расположенный в Калифорнии. В нем также говорилось, что в еще одном городе штата, Пало-Альто, в ближайшее время откроется новый офис X.

Сообщалось также, что после переименования Twitter в X часть сотрудников была уволена, а после пандемии коронавируса многие сотрудники стали работать в удаленном формате. Таким образом, офис компании в Сан-Франциско стал менее необходимым для Маска.

В конце июля 2024 года пользователи социальной сети X обнаружили, что их данные по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok.

Ранее Маск рассказал, как Еврокомиссия предлагала соцсети X незаконную сделку.