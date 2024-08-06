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Ипотечный рынок РФ показал резкое снижение в середине лета

Frank RG: выдача ипотеки в России сократилась на 55% за месяц

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Depositphotos

Объем выданной ипотеки в России резко сократился в июле 2024 года, достигнув 348,5 млрд рублей. Об этом сообщает агентство Frank RG по итогам исследования рынка.

Согласно данным аналитиков, показатель июля оказался на 55,1% ниже, чем в июне 2024 года, и на 46,7% меньше, чем в июле 2023 года. В количественном выражении было выдано 76,7 тыс. ипотечных займов, что на 56,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 54,6% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на общее снижение, средний размер оформленной ипотеки в России продолжил расти, достигнув в июле 4,54 млн рублей, что на 3,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Эксперты связывают резкое падение объемов выдачи ипотеки с рядом факторов. Главный эксперт компании «Русипотека» и руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко охарактеризовал июль 2024 года как «месяц суеты и смуты».

«Июль стал месяцем значительных изменений на ипотечном рынке. Завершение программы «Льготная ипотека на новостройки», недельная приостановка выдач по «Семейной ипотеке» и последующее изменение условий ее предоставления, а также повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% — все это оказало существенное влияние на рынок», — отметил эксперт.

Несмотря на снижение, объем выданной ипотеки в июле 2024 года оказался сопоставим с показателями июля 2022 года, когда было выдано кредитов на сумму 343,6 млрд рублей/

До этого стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возрождении «серых» схем стимулирования покупки недвижимости после завершения программы льготной ипотеки. По её словам, эти схемы, включая рассрочку и кешбэк, ведут к завышению цены квартиры и непрозрачным условиям для покупателей.

Ранее стало известно, что спрос на ипотеку в Москве за год упал на четверть.

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