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Назван главный покупатель российского зерна в июле

Саудовская Аравия в июле стала лидером по закупкам зерна у России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Саудовская Аравия по итогам июля стала ключевым покупателем зерна из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Союз экспортеров зерна.

Страна вышла на первое место по импорту российских зерновых культур за счет массовых закупок ячменя и пшеницы в общем объеме 712 тыс. тонн.

Второе место в рейтинге занял Египет, купивший за июль 529 тыс. тонн зерна у России. При этом страна сохранила лидерство по импорту отечественной пшеницы (500 тыс. тонн).

На третьей строчке среди основных импортеров российских зерновых культур в июле оказалась Ливия. Объем закупок составил 317 тыс. тонн.

В пятерку лидеров по итогам прошлого месяца также ворвалось Марокко. За месяц королевство приобрело у РФ 314 тыс. тонн пшеницы. Топ-5 замыкает Бангладеш с 253 тыс. тонн пшеницы.

До этого сообщалось, что Россия с 7 августа снизит пошлину на вывоз пшеницы до рекордного минимума.

Ранее был назван топ-5 покупателей продовольствия у России.

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