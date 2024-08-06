Названо опасное последствие обвала мировых бирж

Паника инвесторов на фоне обвала мировых фондовых бирж может привести к замедлению роста мировой экономики, предупреждают аналитики Financial Times (FT).

«Инвесторы преувеличивают риски краха мировой экономики, однако их страхи могут стать пророчеством, если центральные банки не смогут сдержать последствий [распродажи]», — пишет издание.

Сгладить углы можно за счет формирования у игроков рынка позитивных ожиданий в том числе во время устных выступлений, отметили в FT. Отличной площадкой для этого, по мнению экспертов, будет симпозиум, который запланирован на 22–24 августа в Джексон-Хоул (США). Участие в нем примут главы мировых ЦБ.

Накануне, 5 августа, японский индекс Nikkei обвалился на 12,4%. Вслед за Азией рухнули и европейские биржи.

Ранее эксперт объяснил, почему упали биржи по всему миру.