Совет Европейского союза утвердил согласованное ранее послами ЕС решение выделить Украине помощь в размере около €4,2 млрд из фонда поддержки республики. Об этом сообщило председательство Венгрии в совете на странице в X.

В посте говорится, что, завершив письменную процедуру, совет 6 августа принял решение провести первый платеж.

В совете также заявили, что это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления.

24 июля послы стран ЕС утвердили инициативу о выделении Украине €4,2 млрд бюджетной помощи.

22 июля глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Эти деньги будут потрачены на военную помощь Украине, в том числе на покупку средств ПВО, а также снарядов для артиллерии.

Ранее в Кремле пообещали ответить на воровские действия ЕС в отношении активов РФ.