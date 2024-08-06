Юристы назвали способы вернуть одолженные без расписки деньги

Если одолженные без расписки деньги отказываются возвращать, нужно действовать через суд. Главное в этом случае будет подтвердить факт передачи средств заемщику, рассказал эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша.

«Если расписки нет, но деньги переводились на счет, здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платеж и у него получилось неосновательное обогащение», — объяснил юрист Общественной Службе Новостей.

В этом случае в суд подают по делу о неосновательном обогащении, подтверждая факт отправки денег переводом. Когда средства предоставляются наличкой, все становится сложнее — в этом случае нельзя будет ссылаться на показания свидетелей. Занимавший деньги должен сам подтвердить, что обращался за помощью. Для этого можно использовать, в том числе, переписку.

Если же нет никаких доказательств, то, по словам Кваши, нужно написать заявление в полицию о выманивании денег обманным путем, после чего могут возбудить дело по факту мошенничества. Если же сам должник заявит, что взял деньги с согласия человека, то дело заводить не будут, однако появится зафиксированный факт передачи средств. После этого можно обращаться в суд, заключил юрист.

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