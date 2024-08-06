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«Башнефть» вложила в природоохранные проекты более 4 млрд рублей

«Башнефть» увеличила расходы на экологию на 14% в 2024 году

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», в первом полугодии направила на природоохранные проекты более 4,1 млрд рублей, что почти на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Важным направлением природоохранной деятельности в компании назвали защиту экосистем и биоразнообразия, а также восполнение природных ресурсов.

Так, в прошлом году нефтяники предприятия со своими семьями высадили на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа более 500 тыс. молодых деревьев, из них 36 тыс. саженцев были посажены во время акций «Сад памяти» и «Зеленая Башкирия».

В этом году сотрудники «Башнефти» продолжат высадку деревьев.

Кроме того, в 2023 году нефтяники выпустили 26 тыс. молоди рыб ценных пород в водоемы Башкортостана и Ненецкого автономного округа. В этом году планируется выпустить более 146 тыс. мальков.

Биологические очистные сооружения уфимской группы НПЗ в первом полугодии переработали 11,8 млн м3 сточных вод. За 6 лет работы этого природоохранного объекта уже очищено свыше 146 млн м3 стоков.

В компании отметили, что очистные сооружения обслуживают не только заводы «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий промышленной зоны Уфы и ливневые стоки.

Отмечается также, что за счет установки нового оборудования предприятия «Башнефти» снизили воздействие на атмосферный воздух почти на 4% за минувшие полгода.

В основном регионе добычи — Башкортостане, «Башнефть» обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 95,7%.

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