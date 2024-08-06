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Компания из Японии подала в суд на российского бизнесмена за подделку товаров

Компания Sysmex Corporation подала в суд на тюменского бизнесмена

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Shutterstock

Японская компания Sysmex Corporation подала иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Булдакову в Арбитражный суд Тюменской области. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

По его данным, поводом стало то, что тюменский бизнесмен нелегально использовал товарные знаки компании и вводил в оборот контрафактные медицинские изделия в России без согласия правообладателя. Их поставляли в учреждения здравоохранения Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Кызыла.

Японская сторона потребовала признать эти изделия контрафактными и обязать бизнесмена изъять их из гражданского оборота и уничтожить. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание запланировано на 7 октября 2024 года.

В конце июля крупнейшая телекоммуникационная компания Финляндии Elisa подала в суд на Эстонию из-за китайской Huawei. В 2022 году Таллин обязал присутствующих в стране операторов связи избавиться от оборудования Huawei в сетях 5G к концу 2025 года, в сетях 4G — к концу 2029-го. Компании должны были сделать это за свой счет, что вызвало недовольство Elisa.

Ранее суд оштрафовал россиянина за публикацию видео с Гитлером.

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