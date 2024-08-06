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Турция резко повысила налоги на импорт из ЕС и других стран

Налог на товары из ЕС в Турции вырос с 18% до 30%, из других стран — до 60%

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Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о повышении налогов на импортные товары. Согласно документу , опубликованному в официальном правительственном издании Resmi Gazete, налог на товары из стран Европейского союза увеличится с 18% до 30%, а из других стран, включая Китай, — с 30% до 60%.

Кроме того, необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой снижен с 150 до 30 евро. Для товаров, включенных в список IV Закона о специальном налоге на потребление №4760, будет взиматься дополнительный единовременный налог в размере 20%.

«Продукты будут облагаться налогом на 30%, если они поступают непосредственно из стран Европейского союза. На 60%, если из других стран», — говорится в указе.

Решение вступит в силу через 15 дней после публикации.

До этого стало известно, что импорт российских товаров в Турцию снизился на $835 млн, достигнув $2,95 млрд. Это спад стал наибольшим среди ключевых торговых партнеров Турции.

Ранее инфляция в Турции резко замедлилась в июле.

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