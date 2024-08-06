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Банкам упростили проведение конверсионных операций

Сбер запустил секцию межбанковской конверсии

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Shutterstock

Сбер запустил возможность заключать конверсионные сделки и использовать межбанковскую ликвидность с помощью СберПУЛа, сообщает пресс-служба Сбера.

Банки смогут самостоятельно выставлять заявки на покупку и продажу валюты, а также следить за исполнением поручений в новой секции SberCIB Terminal.

«Обновленный функционал SberCIB Terminal предоставил банкам доступ к валютной ликвидности не только Сбера, но и других участников рынка, чтобы эффективнее проводить конверсионные операции», — отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

В СберПУЛе аккумулируется ликвидность не только Сбера, но и других участников рынка.

Напомним, платформа SberCIB Terminal с информационно-аналитическими сервисами для финансовых институтов и корпоративных клиентов для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн работает с 2016 года.

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