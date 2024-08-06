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Банк России обновит методику установления валютных курсов

ЦБ изменит правила расчета официальных курсов валют

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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России разработал новый порядок установления официальных курсов валют к рублю. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Проект указания, опубликованный регулятором, детально описывает процедуру расчета курсов на основе данных внебиржевых торгов.

Для повышения репрезентативности расчетов вводится дополнительный критерий концентрации. Согласно документу, будут учитываться сделки, заключенные как минимум тремя различными парами кредитных организаций до 15:30 по московскому времени. При этом на одного участника должно приходиться не более 75% от общего объема сделок.

Новое указание вступит в силу со дня его официального опубликования, заменив действующий нормативный акт о порядке установления и публикации официальных курсов валют.

До этого стало известно, что интерес к котировкам валют среди россиян достиг самого низкого уровня за последние 10 лет: за курсом доллара следит лишь 20% экономически активных граждан, а за курсом евро — 16%. Это снижение интереса связано с прекращением торгов долларом и евро на Московской бирже и определением их курсов ЦБ РФ через банковскую отчетность и данные от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Ранее в Азии рухнули фондовые индексы.

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