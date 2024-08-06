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Стало известно, как рекордный обвал фондового рынка в Японии отразится на России

Криптоблогер Вайс: обвал фондового рынка в Японии не отразится на России

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Depositphotos

Рекордный обвал на фондовом рынке в Японии вряд ли окажет сильное влияние на положение российского фондового рынка. Об этом рассказал IT-предприниматель и криптоблогер Александр Вайс, передает проект «Сноб».

Однако, по его словам, если события станут частью глобальных трендов, например, мирового кризиса, они могут оказать значительное влияние. Эксперт напомнил, что финансовые рынки в разных странах очень тесно связаны между собой. Он также уточнил, что на крипторынке в связи со случившимся сложилась «более интересная ситуация».

«Сейчас крупные игроки, желающие заработать на манипуляциях с курсом валют, массово закупают биткоин. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать повышения котировок», — заключил Вайс.

Накануне в Японии произошел обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний страны. Во время торгов он превысил 11,8% на фоне опасения инвесторов по поводу вероятной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Индекс упал более чем на исторически рекордные 4 000 пунктов, что стало хуже показателя черного «черного понедельника» в 1987 году, когда Nikkei падал максимум на 3 836,33 пункта.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Nikkei 225.

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