В России проанализируют влияние семейной ипотеки на рынок

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ изучить влияние семейной ипотеки на отечественный рынок кредитования, передает РИА Новости.

При необходимости кабмин и Банк России обязуются предоставить предложения по изменению условий льготной программы.

Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2024 года. В качестве ответственных лиц назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.

До этого экономист назвал четыре главных минуса семейной ипотеки в 2024 году. Один из них — обязательная покупка жилья только у застройщика.

Ранее россиянам рассказали, как обзавестись жильем без ипотеки.