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Аналитики спрогнозировали «ремейк» кризиса 2008 года

Аналитик Голубовский: мир ожидает ремейк экономического кризиса 2008 года

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Alex Grimm/Reuters

Ситуация на финансовых рынках разных стран – это признаки начала полномасштабного экономического кризиса, наподобие того, что уже наблюдался в 2008 году. В том числе об этом говорит обвал индексов и биткоина, объяснил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с 360.ru.

Эксперт напомнил об обрушении индекса Nikkei в Японии на 12% и фьючерса NASDAQ на 5,5%, назвав это начавшимся фондовым кризисом. В том числе обваливается биткоин, который также считается рисковым активом, реагирующим на ситуацию на рынках. Среди причин такой ситуации, в том числе падения курса крипты, эксперт назвал конфликт Израиля и Ирана, а также нестабильную ситуацию с экономикой в Японии и США.

Все это приведет к «ремейку» экономического кризиса 2008 года, считает Голубовский.

«Все идет к рецессии глобальной, в которую все перестали верить, и так всегда бывает, — объяснил он. — За квартал перед рецессией все вдруг перестают в нее верить и верят в то, что все будет нормально, мягкая посадка. В 2008-м так было».

В ближайшее время все активы заметно просядут, исключением может стать только золото, добавил аналитик. По его словам, в том числе скажется кризис и на России, так как есть вероятность, что будет дешеветь и нефть.

Однако это лишь самый негативный сценарий — есть вероятность, что ситуация наладится, заключил специалист.

До этого финансовые эксперты объяснили, что мировые рынки упали из-за роста безработицы в США и ухудшения прогнозов прибыли ведущих американских компаний. По их словам, индексы биржи отражают растущую вероятность рецессии в США.

Ранее экономисты рассказали, как обвал мировых рынков отразится на России.

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