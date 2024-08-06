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Развитие российской экономики не совпало с прогнозами

Мишустин: экономика России растет быстрее прогнозов

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Александр Астафьев/РИА Новости

Темпы развития российской экономики превзошли прогнозы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие», — отметил представитель правительства.

Хорошие результаты также демонстрируют обрабатывающая промышленность и оптовая торговля, добавил Мишустин.

На днях сообщалось, что Россия по итогам первого полугодия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на жителя. РФ замкнула топ-3 с показателем в $2076 на душу населения. Лидером стала Индия с $1316 на человека. Второе место заняла Индонезия с $1747.

До этого в России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20.

Ранее безработица в России установила новый исторический минимум.

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