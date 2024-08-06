Россияне бросились покупать новые легковушки

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июля взлетели на 42,4% в годовом выражении, до 136,2 тыс. машин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Автостат».

Такая динамика обусловлена скорым повышением утильсбора, поясняют аналитики. С 1 августа размер сбора вырастет на 70-85%, напомнили они. Также спрос подогрело повышение ключевой ставки ЦБ, добавили эксперты.

Согласно прогнозам, продажи новых легковушек в августе сохранятся на уровне июля.

По результатам первых семи месяцев 2024-го продажи новых легковых автомобилей в России подскочили на 72% и составили 855,6 тыс. авто.

До этого в России заметно подешевели автомобили брендов Peugeot и Citroen. Автоэксперты объясняют это желанием дилеров разогнать продажи.

Ранее стало известно, сколько россиян могут позволить себе покупку автомобиля в 2024 году.