Производство пива в России достигло максимума за 11 лет

Производство пива в России по итогам января — июня выросло на 7,3%, до 451,4 тыс. дал. Это рекордный показатель с 2013 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Пик выпуска пришелся на июнь. За первый месяц лета в стране произвели 88,2 тыс. дал пива, что на 1,8% превышает майское значение. В годовом выражении прирост составил 6,9%.

Основная доля выпуска в первом полугодии пришлась на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% — 85% всей произведенной продукции. Безалкогольное пиво заняло всего 2%. Еще 12,1% выпуска пришлось на напитки, изготавливаемые на основе пива.

Лидерами по производству пива были Приволжский и Центральный федеральные округа. За шесть месяцев они выпустили 136,1 тыс. дал и 122,7 тыс. дал соответственно. Меньше всего пива за период произвел Северо-Кавказский ФО — 6,6 тыс. дал.

Россияне в 2024 году стали пить больше пива. За полгода продажи этого напитка выросли почти на 5%.

Ранее в Европе зафиксировали падение производства пива.