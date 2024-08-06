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Россиянам объяснили, как сократить количество ненужных трат

Консультант Никитина: для сокращения трат важно вести дневник расходов

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Depositphotos

Дневник расходов может помочь сократить количество ненужных трат. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

Она посоветовала выписывать в него все ежедневные расходы в течение двух месяцев, разделить их на основные категории и подкатегории, а также писать комментарии, почему могли произойти скачки по расходам. После этого можно планировать бюджет. При этом его ведение не стоит воспринимать как наказание, подчеркнула эксперт.

«Более эмоциональным людям, у которых рациональная часть не так сильно прокачана, сложнее замотивировать себя на подсчет расходов – для них это стресс. Им кажется, что там очень много ограничений. Но на самом деле творческому человеку эффективная организация труда позволит добавить еще больше креатива», — заключила Никитина.

Эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова до этого рассказала «Газете.Ru», что планирование и оптимизация расходов помогут увеличить количество средств в семейном бюджете. Так, прежде всего она советует устраивать расхламления и продавать ненужные вещи, например, бытовую технику.

Ранее психолог призвала договариваться о семейном бюджете до свадьбы.

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