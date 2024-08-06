В России оценили, как легализация майнинга в стране скажется на стоимости биткоина

Легализация майнинга криптовалюты в России не отразится на стоимости биткоина, потому что «рынок огромный». Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Оборот биткоинов в день и неделю составляет сотни миллиардов долларов. Если представить, что на этом рынке будет Россия, будет майнинг и оборот, все равно это не очень большая доля. Поэтому, скорее всего, на курс биткоина наше присутствие не окажет влияния», — сказал Бархота.

Экономист также допустил, что в будущем на фоне принятия закона о легализации майнинга может быть создана российская криптовалюта. По его мнению, она будет суверенной, с ее помощью можно будет производить расчеты с поставщиками и подрядчиками во внешнеэкономической деятельности.

«Биткоин может быть мы и не будем использовать», — заключил эксперт.

2 августа Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России. Право на майнинг получат только те юрлица, которых внесут в реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, также смогут заниматься майнингом.

Ранее были названы последствия спада на рынке криптовалют.