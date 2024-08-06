Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии

Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата россиян не повышается, они теряют в размере будущей пенсии. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. Она уверена, что такой порядок необходимо пересматривать.

По ее словам, если зарплата низкая и равна минимальному размеру оплаты труда (19 242 руб. в 2024 году), человек за год заработает 1,04 пенсионного балла, что составит чуть больше 135 руб. будущей пенсии. Зарплата в 75 тыс. руб. даст работнику прибавку около 4 баллов за год и немногим более 530 руб. пенсии. Чтобы получить в 2024 году 10 пенсионных баллов (максимум за год. — «Газета.Ru»), нужна зарплата от 187 500 руб. Один балл в 2024 году стоит 133,05 руб.

«В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе», — сказала Епифанова.

По ее словам, при зарплате в 30 000 руб. в 2023 году гражданин получал порядка 1,8 пенсионного балла. В 2024 году, если зарплата гражданина осталась на прежнем уровне, но выросло значение предельного заработка, то гражданину начислят уже 1,618 балла. А для получения баллов на уровне 2023 года потребуется зарплата уже 34 821 руб. в месяц.

По словам сенатора, для получения 10 пенсионных баллов в 2022 году зарплата россиянина должна была составлять 130 461 руб. в месяц, в 2023 году — 159 750 руб., а в 2024-м — 187 500 руб. По мнению Епифановой, это никак не коррелирует с реальными доходами большинства граждан, потому что у обычных людей зарплаты не растут такими темпами.

В 2024 году выйти на пенсию могут женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Страховую пенсию назначат, если у человека есть минимум 15 лет трудового стажа и не менее 28,2 пенсионных баллов (к 2030 году потребуется не менее 30 баллов).

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