Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов

Спрос россиян на музыкальные инструменты до конца 2024 года вырастет в пределах 10-15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева. Она добавила, что цены на музыкальные инструменты вырастут не более чем на 5-7% при отсутствии стресс-факторов, в первую очередь геополитических.

Ее прогноз основан на динамике продаж за прошедшие месяцы 2024 года во всех каналах продаж (онлайн и офлайн).

«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти дополнительно за счет того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила эксперт.

По ее словам, рост потребительской активности в целом в стране также отражается на результатах продаж музыкальных инструментов. Положительную динамику Еремичева ждет и в конце года, поскольку музыкальные инструменты и аксессуары традиционно являются популярными подарками к Новому году.

По словам эксперта, возможный рост цен коснется оборудования иностранного производства: стоимость таких товаров напрямую зависит от растущих издержек на импорт и логистику. Еремичева уточнила, что на рынке музыкальных инструментов доля импортных товаров была и остается высокой, несмотря на произошедшее замещение продаж ряда брендов.

По оценке эксперта, цены на музыкальные инструменты в январе — июле 2024 года выросли не более чем на 10% к аналогичному периоду 2023-го из-за волатильности курсов валют.

Еремичева рекомендовала перед покупкой музыкальных инструментов интересоваться актуальными акциями продавцов, участвовать в программах лояльности, а также не пренебрегать такими финансовыми инструментами, как рассрочка, чтобы снизить финансовую нагрузку.

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