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Экономист спрогнозировал рост суммы вкладов россиян

Экономист Зайнуллин предрек рост суммы вкладов россиян на 10% в июле-декабре

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сумма вкладов россиян во втором полугодии 2024 года вырастет на 5-10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

По его оценке, повышение ключевой ставки ЦБ с 16 до 18% может усилить этот процесс, и тогда совокупный размер вкладов может вырасти на 10-15%.

«Сейчас доходность по депозитам доходит уже до 18-20%, что существенно выше средней доходности от инвестиций в другие инструменты — акции, облигации, недвижимость. Кроме того, банковские депозиты до 1,4 млн в отдельном банке застрахованы Агентством по страхованию вкладов, а доходность по вкладу совокупной суммой до 1 млн руб. не облагается налогом», — пояснил экономист.

По его словам, самих вкладчиков больше не станет: россияне скорее будут перекладывать средства из других активов в банки, менять вклады и накопительные счета по видам и срокам, переводить их с одних банков в другие.

Зайнуллин назвал вклад самым простым и наименее рисковым инструментом.

По данным обзора Банка России, совокупный размер вкладов россиян вырос с 37 трлн руб. в первом квартале 2023 года до 47 трлн руб. в первом квартале 2024-го.

Ранее «Газета.Ru» оценила доходность вкладов после повышения ключевой ставки.

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