Россиянам рассказали, как обзавестись жильем без ипотеки

Во второй половине 2024 года до 25-30% потенциальных покупателей жилья в России могут отказаться от ипотеки из-за высоких ставок. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. Он назвал четыре варианта обзавестись жильем без ипотеки.

«Ключевая ставка Банка России достигла 18% и сделала ипотечные кредиты еще менее доступными. Ожидается и увеличение ежемесячных платежей. Процесс накопления средств на первоначальный взнос усложнится. Те, кто не сможет позволить себе ипотеку, рассматривают альтернативные варианты — например, аренду», — отметил эксперт.

По его словам, многие россияне будут вынуждены отложить покупку собственного жилья и продолжать снимать квартиры.

Ходченков сказал, что второй альтернативой ипотеке станет покупка жилья в складчину. Инвестор пояснил, что объединение нескольких семей для совместной покупки квартиры или дома становится все популярнее. По его словам, такой вариант позволяет разделить расходы и купить более просторное жилье.

По словам инвестора, третьей альтернативой станет использование материнского капитала для покупки жилья. Эксперт уточнил, что семьи с детьми могут использовать средства материнского капитала для первоначального взноса по ипотеке или даже полностью погасить кредит, и это особенно актуально для участников программы «Семейная ипотека».

Четвертая альтернатива — покупка жилья в регионах с недвижимостью дешевле. Ходченков подчеркнул, что многие россияне будут рассматривать варианты квартир за пределами крупных городов.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после повышения ключевой ставки.