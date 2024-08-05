Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ прокомментировали обвал на мировых биржах

Пушков: обрушение бирж может привести к массе непредсказуемых событий в мире

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что обвал на мировых биржах в понедельник может иметь непредсказуемые последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя?» — задался вопросом сенатор.

Он пояснил, что обвал мировых бирж может иметь самые разные последствия — от «сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии».

До этого управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что мировые рынки упали из-за роста безработицы в США и ухудшения прогнозов прибыли ведущих американских компаний.

По его словам, для россиян и российских «голубых фишек» риски рецессии в США могут стать негативным фактором из-за вероятного снижения спроса на сырьевые товары.

Ранее финансист Пересичан назвал две категории пострадавших от падения крипторынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами