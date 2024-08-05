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Экономист заявил об отсутствии у Киева перспектив по выплате долга

Экономист Чирков: долг Киева ляжет непосильным бременем на поколения украинцев

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Общий госдолг Украины достиг невероятного по объему размера, и теперь растущая задолженность ляжет непосильным бременем на многие поколения украинцев. Такое мнение в комментарии «Известиям» выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его словам, задолженность образовалась в основном за счет западной помощи Киеву, которая на самом деле помощью не является, она не безвозмездная, в основном это кредиты.

Он добавил, что «общая задолженность Украины действительно невероятная по объему — $152,2 млрд». По официальным данным, это 88,4% от ВВП, отметил Чирков.

5 августа сообщалось, что государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос примерно на 74 млрд долларов — почти столько же было занято при первых пяти президентах страны.

Отмечалось, что по итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила порядка $152,2 млрд. Эта цифра составила рекордные 88,4% от ВВП страны. Главным образом увеличивался внешний госдолг. В итоге он вырос на $59,5 млрд, тогда как внутренний вырос лишь на $14,4 млрд.

Ранее госдолг Украины за июнь вырос еще на $1 млрд.

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