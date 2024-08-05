Эксперт объяснил, почему обвалились биржи по всему миру

Мировые рынки упали из-за роста безработицы в США и ухудшения прогнозов прибыли ведущих американских компаний. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«Вероятность рецессии в США существенно выросла, и падение мировых индексов отражает этот негатив. Сейчас мы видим переоценку рисков на рынках — risk-off», — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, для россиян и российских «голубых фишек» риски рецессии в США могут стать негативным фактором из-за вероятного снижения спроса на сырьевые товары.

Рясков подчеркнул, что все рынки взаимосвязаны. США — ключевой торговый партнер Японии как в сфере импорта, так и в экспортных цепочках. Замедление темпов промышленного спроса в США сказывается на его торговых партнерах. На это указывают индекс деловой активности в производственном секторе (M-PMI) и слабая активность промышленных дистрибьюторов.

Японская экономика также играет роль поставщика ликвидности. 2023 год и первый квартал 2024 года были сложными для японской йены относительно американского доллара. Одной из причин слабости валюты стал керри-трейд — займы в йене были дешевле с точки зрения денежно-кредитной политики страны, чем в США.

«Участники международного рынка занимали ликвидность в йене, конвертировали валюту в доллар и зарабатывали на разнице ставок и обесценении йены относительно доллара. Сейчас происходит резкое снижение долговой нагрузки этих операций», — пояснил Рясков.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение в понедельник, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Глава Intel начал публиковать в соцсети X молитвы после обвала акций компании.