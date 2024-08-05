Польскому бизнесу не хватает мигрантов с Украины

Из-за сокращения притока мигрантов с Украины польские компании все чаще испытывают трудности с привлечением сотрудников. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

В публикации отмечаются опасения польских предпринимателей о том, что они скоро столкнутся с нехваткой работников в самых разных сферах, от строительства до транспорта и логистики. Приток мигрантов с Украины, который позволял восполнить дефицит рабочих рук, уже сократился и, по-видимому, будет сокращаться и дальше из-за намерения правительства ужесточить политику в этом направлении.

По данным статистики за март (более свежих сведений сейчас нет) Польша испытывала нужду в заполнении 112 тысяч рабочих мест. В некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой для половины или более компаний и, по прогнозам экономистов, ситуация будет ухудшаться. Как вариант решения проблемы предлагается открытие высших учебных заведений для студентов из Центральной Европы и из польских общин из Южной и Центральной Америки.

При этом, по данным статистического управления, сейчас в Польше работают 1,16 миллиона иностранцев, что в 11 раз больше, чем было 10 лет назад.

18 июня сообщалось, что число поляков, которые отрицательно относятся к продолжению поддержки беженцев с Украины, растет и уже достигло 72%. Это следует из опроса «Социальное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства».

Ранее демографы спрогнозировали значительное сокращение населения на Украине.