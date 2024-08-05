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Эксперт рассказала, к чему готовиться россиянам после обвала японской биржи

Аналитик Попцова: ситуация в Японии не окажет сильного влияния на рынок РФ

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Ng Han Guan/AP

Для России влияние обвала фондового индекса Nikkei 225 будет незначительным. При этом она останется чувствительной к проблемам, которые вызвали обвал рынка Японии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал», Алина Попцова.

Аналитик отметила, что давление на японский рынок вызвали слабые макроэкономические данные в США. Участники рынка эмоционально отреагировали на ухудшение условий занятости, что усилило опасения рецессии. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США на ближайшие 12 месяцев с 15% до 25%.

Эти факторы негативно влияют на рынок нефти. Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются почти на 1%. Это способствует укреплению российской валюты по отношению к юаню и другим валютам.

Аналитик назвала определяющими для российских активов факторами в текущих условиях динамику данных внутреннего спроса и денежно-кредитные условия. Влияние внешних фондовых рынков на российский рынок снижается из-за санкций и закрытости от международных рынков капитала.

В краткосрочной перспективе ухудшение ситуации на фондовом и денежном рынке Японии вряд ли существенно отразится на российском рынке. Ключевым фактором для российских активов остается динамика цен на нефть.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение в понедельник, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Ранее европейские биржи обвалились вслед за Азией.

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