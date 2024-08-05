Стало известно, сколько потерял «Роскосмос» из-за разрыва контрактов с Западом

Убытки «Роскосмоса» из-за разрыва контрактов с недружественными странами составили ₽180 млрд. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал первый замгендиректора корпорации Андрей Ельчанинов.

«Отказ недружественных государств от контрактов обошелся «Роскосмосу» в ₽180 млрд», — сказал Ельчанинов.

После начала СВО на Украине и разрыва связей с Западом «Роскосмос» переориентировался на новые международные направления.

«Мы ставим перед собой задачу вернуть досанкционный объем экспорта за счет сотрудничества со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии», — отметил первый замгендиректора.

В госкорпорации идет процесс постепенного выхода из финансового кризиса.

«Плановый убыток в 2022 году прогнозировался ≥₽50 млрд. Мы вышли на ₽17,2 млрд. В 2023 году сократили плановый убыток с ₽45 млрд до ₽13,9 млрд», — сообщил Ельчанинов.

А уже к 2024 году была поставлена задача максимально подвести отрасль к безубыточности, подытожил топ-менеджер.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.