Ежемесячный оборот по транзакциям в Сбере c помощью биометрии достиг 1 млрд рублей

С начала года россияне совершили более 10 млн оплат c помощью биометрии, а количество пользователей, которые воспользовались сервисом превысило1 млн человек и продолжает расти, сообщил старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых.

Топ-менеджер Сбера отметил, что количество терминалов с «оплатой улыбкой», приближается к отметке в 700 тыс. штук. Оплата по биометрии доступна во всех регионах страны, в том числе на новых территориях.

Он уточнил, что самому младшему пользователю — 18 лет, а самому старшему — 95 лет. Это означает, что россияне проявляют высокий интерес к цифровым платежным технологиям.

«Динамичный рост транзакций по биометрии демонстрирует начало формирования у клиентов устойчивого пользовательского поведения в отношении оплаты по биометрии. Сервис становится привычным и раскрывает для клиентов своих преимущества — оплата без использования каких-либо дополнительных вещей в любой момент», — добавил Дмитрий Малых.

Он подчеркнул, что Сбер продолжает совершенствовать технологию биометрической оплаты.

«Старт сервиса был с 20 секунд на проведение транзакции, сейчас мы увеличили скорость до 6 секунда. Наша цель — 2 секунды, такая скорость может быть достигнута в 2025 году», — рассказал Дмитрий Малых.

Руководитель блока «Транзакционный банкинг» напомнил, что прошлым летом Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя.

С конца прошлого года Сбер начал внедрять терминалы, объединяющие все существующие виды оплаты — оплата улыбкой, с помощью банковской карты или платежного стикера, по QR коду, смартфоном по NFC.

Директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев назвал решение инженерной задачи проверки подлинности при съемке на 2D-камере главным вызовом в биометрической технологии.

Он пояснил, что в мировой практике для оплаты по биометрии используют 3D-камеры, стоимость которых неэффективна для массового тиража.

«В прошлом году мы нашли инженерный подход, который позволил на недорогих терминалах с 2D-камерами производить точную проверку на подлинность», — сказал Евсеев.

Ранее Сбер провел открытый краш-тест биометрии в своем отделении на Цветном бульваре в Москве. Участники попробовать «взломать» систему с помощью грима, масок, париков, фото и видео.