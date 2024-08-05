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Большинство россиян испытывают финансовые трудности

Финансы Mail: лишь 3% россиян не испытывают материальных трудностей

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Shutterstock

Каждый третий россиянин (31%) может позволить себе только продукты питания, но испытывает трудности с покупкой одежды и обуви. Об этом свидетельствует опрос финансов Mail , который был проведен на фоне заявления Росстата о том, что в РФ не осталось семей, которым не хватает денег на еду.

Еще 30% могут купить одежду, но не бытовую технику. 22% респондентов могут приобрести бытовую технику, но не автомобиль. При этом 8% недостаточно средств даже на питание.

Только 5% участников могут купить автомобиль, но жилье для них слишком дорого. Всего 3% не испытывают материальных затруднений вообще.

Большинство опрошенных (76%) живут на зарплату, 25% — на стипендии, пособия и пенсии, 21% подрабатывают. Лишь 7% имеют доход от бизнеса. 29% хватает денег на месяц, у 26% проблемы ежемесячно, а у 44% — периодически. 43% ведут учет трат, 26% — нет, 30% — время от времени.

Основные траты — продукты (94%), ЖКХ (79%), медицина (45%), транспорт (41%) и одежда (31%). Только 14% копят средства. Для крупных покупок 35% откладывают деньги, 26% берут кредиты, 16% частично откладывают, а 11% приобретают сразу.

До этого россияне рассказали, какие траты сложнее всего контролировать. Четверть опрошенных сочли самым сложным контролировать траты на детей. Еда и продукты оказались на втором месте с 15%. Топ-3 замыкают расходы на такси и транспорт (12%).

Ранее эксперт дала советы, как избавиться от вредных финансовых привычек.

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