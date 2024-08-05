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Экономист оценил возможность нового глобального финансового кризиса

Экономист Зельцер исключил новый глобальный финансовый кризис

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Richard Drew/AP

Системного глобального финансового кризиса ждать не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя ситуацию на мировых фондовых рынках.

«На глобальных рынках акций настоящая паника: индексы США с летнего пика потеряли 10%, а японский рынок только за 5 августа — 15%. По нашим оценкам, это временная коррекция. Хоть и масштабная. У регуляторов достаточно ликвидности, и системного кризиса не ожидается», — сказал экономист.

Он допустил, что вскоре индексы могут пойти в технический отскок, и такое после паники на финансовом рынке случается регулярно.

Причиной паники экономист назвал сигналы к снижению ставки Федеральной резервной системой США при одновременно слабых экономических данных. Зельцер пояснил, что рынок попросту испугался, что ФРС не успеет смягчить денежно-кредитную политику до того, как экономика уйдет в рецессию, а Банк Японии, напротив, повысил свою ставку, что сильно ударило по бумагам экспортеров и быстро утянуло индексы Токийской биржи на годовое дно.

5 августа по итогам торгов японский индекс Nikkei закрылся с падением на 12,5%. Рынок обвалился после публикации статистики из США и повышения ставки Банком Японии до 0,25%. Это рекордное снижение с 1987 года. До этого американский индекс Nasdaq обвалился на 10%.

Ранее обвал индекса Токийской фондовой биржи Nikkei превысил 12%.

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