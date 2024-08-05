Цены на нефть Brent и WTI резко упали

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,4%, до $75,77 за баррель по состоянию на 9:14 мск. Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE.

Котировки опустились ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев — в последний раз такой низкий уровень фиксировался 9 января 2024 года. Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже снижаются на 1,17% до $72,66 за баррель по данным на 9:28 мск. На минимумах сессии оба эталонных сорта дешевели более чем на $3 за баррель.

Опрошенные Reuters аналитики связали падение цен с опасениями возможной рецессии на фоне замедления роста занятости в США в июле и повышения уровня безработицы до 4,3%.

«Мы перешли от рынка, ориентированного на спрос, к геополитическому на пару дней, а затем резко рухнули из-за этих экономических данных», — отметил главный экономист Matador Economics Тим Снайдер.

Слабые данные по производственной активности в Китае, крупнейшем импортере нефти, а также опросы, показавшие спад в обрабатывающей промышленности Азии, Европы и США, усилили риски вялого восстановления мировой экономики, что негативно скажется на потреблении нефти. Падение деловой активности в Китае также сдерживало цены на фоне опасений по поводу роста спроса после того, как июньские данные показали снижение импорта и активности НПЗ по сравнению с прошлым годом.

Импорт сырой нефти в Азии в июле упал до минимума за два года из-за слабого спроса в Китае и Индии, как показали данные LSEG Oil Research.

Инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где ливанская шиитская группировка «Хезболлах», поддерживаемая Ираном, заявила, что ее конфликт с Израилем вступил в новую фазу. Тем не менее аналитики не отмечают существенных перебоев с поставками нефти из региона, несмотря на то, что цены обвалились до многонедельных минимумов спустя несколько дней после уничтожения высокопоставленных лидеров связанных с Ираном группировок ХАМАС и «Хезболлах», что спровоцировало опасения полномасштабной войны.

Ранее мировые поставки нефти снизились из-за падения экспорта из России.