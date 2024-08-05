Железнодорожная магистраль Адлер-Кисловодск пройдет через Сочи

В Генплан Сочи внесли пункт о строительстве железнодорожной магистрали Адлер-Черкасск-Кисловодск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елену Павленко.

Генплан регламентирует порядок градостроительства в Сочи.

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», — отметила Павленко.

Маршрут, по которому будет проходить железнодорожная магистраль, также не установлен, однако уже известно, что дорога пройдет через горный кластер Сочи и село Эстосадок в Красной Поляне.

До этого сообщалось, что Приморье и КНДР планируют возобновить поездки пассажирских поездов по железной дороге. Пассажирские перевозки по такому маршруту не осуществлялись в течение четырех лет.

Ранее член «Дигории» назвал железные дороги сетью «кровеносных сосудов» России.