Ключевой индекс Токийской биржи упал на 10%

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei 225 с начала торгов 5 августа снизился более чем на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Резкое снижение индекса продолжается уже более двух часов. На 13:13 по местному времени (7:13 по мск) значение индекса составляло 33,210. Позднее ТАСС сообщил о снижении индекса уже на 10%. Подчеркивается, что индекс, впервые с «черного понедельника» 19 октября 1987 года, за день торгов потерял свыше 3 тыс. пунктов.

Индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 крупнейших компаний Японии. Обвал важного показателя японской экономики на рынке связывают с опасениями рецессии в США.

До этого сообщалось, что власти Японии потратили 5,5 трлн иен ($36,6 млрд) на валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты в период с 27 июня по 29 июля. Эти расходы правительства в июле были направлены на защиту иены от действий спекулянтов.

31 июля Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас этот показатель находится на максимуме с конца 2008 года. Регулятор уже во второй раз в этом году повысил ставку.

Ранее экономика Японии вошла в рецессию впервые с конца 2018 года.