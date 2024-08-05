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На Токийской бирже рухнули котировки

На Токийской бирже обвалился индекс Nikkei

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Cfoto/Global Look Press

На фоне резкого снижения биржевых котировок в США на открытии торгов в понедельник обвалились котировки крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи. Об этом со ссылкой на данные прошедших торгов сообщает ТАСС.

В течение получаса после открытия биржи ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 5,65%, достигнув отметки 33 882,33 пункта.

До этого сообщалось, что власти Японии потратили 5,5 трлн иен ($36,6 млрд) на валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты в период с 27 июня по 29 июля. Эти расходы правительства в июле были направлены на защиту иены от действий спекулянтов.

31 июля Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас этот показатель находится на максимуме с конца 2008 года. Регулятор уже во второй раз в этом году повысил ставку.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.

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