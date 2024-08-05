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Минфин ФРГ сообщил о дефиците госбюджета в €5 млрд

В Германии заявили о дефиците бюджета на 2025 год в размере около €5 млрд

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Shutterstock

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что дефицит федерального бюджета на 2025 год составит примерно €5 миллиардов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF.

При этом, по его мнению, у правительства еще достаточно времени для поиска эффективного решения.

«Сумма, о которой мы говорим, составляет около €5 миллиардов», — заявил глава ведомства. Он планирует провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) и вице-канцлером Робертом Хабеком («зеленые») до середины месяца.

После этого проект бюджета будет представлен в бундестаг для окончательного утверждения в конце ноября.

17 июля кабинет министров одобрил проект бюджета на 2025 год. Согласование этого документа в правящей коалиции заняло больше времени, чем ожидалось, и сопровождалось публичными спорами между политиками, а также угрозами некоторых депутатов прекратить поддержку правительства. Общий объем бюджета составит €481 миллиард, из которых €4 миллиарда будет выделено на военную помощь Украине, что в два раза меньше по сравнению с 2024 годом. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не раз высказывал недовольство недостаточным увеличением расходов на вооруженные силы в рамках предложенного бюджета.

Линднер также выразил сомнения относительно ряда проектов и поручил провести их анализ с юридической и экономической точки зрения. Проверка выявила юридические риски, связанные с использованием оставшихся €4,9 миллиарда, выделенных государственной банковской группой KfW для ограничения цен на газ в других статьях бюджета.

Ранее рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.

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