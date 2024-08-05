Названы сферы для быстрого трудоустройства в Москве

Первая сфера для быстрого трудоустройства в Москве — промышленность. Наиболее востребованными специальностями являются инженер-конструктор (средняя зарплата — 82 тыс. рублей), дизайнер одежды (63 тыс. рублей), слесарь (73 тыс. рублей), монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (99 тыс. рублей) и токарь (от 111 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании карьерного центра «Профессии будущего» (есть у «Газеты.Ru»).

Второй востребованной стала сфера оптовой и розничной торговли. Направление пользуется популярностью среди соискателей, так как предоставляет возможность работать по гибкому графику, что особенно подходит студентам. Кроме того, для многих позиций не требуется специальное образование. В число наиболее актуальных вакансий вошли менеджеры по продажам (средняя зарплата — 96 тыс. рублей), работники торгового зала (от 53 тыс. рублей), специалисты по маркетплейсам (более 100 тыс. рублей).

Работа в сфере услуг также подходит для соискателей без опыта или тем, кто ищет временную подработку. Чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию фасовщика заказов — зарплата стартует от 73 тыс. рублей. Востребованными на рынке труда остаются сотрудники клининговой службы, няни и администраторы (предложения от 50 тыс. до 73 тыс. рублей). Менеджер по работе с клиентами может рассчитывать на зарплату более 100 тыс. рублей.

Четвертой по популярности является сфера транспорта и логистики. Активное развитие службы доставки повлияло на повышенный спрос на курьеров (средний заработок — 71 тыс. рублей) и специалистов по организации перевозок (88 тыс. рублей). Водители (как автомобиля, так и городского транспорта) могут зарабатывать от 94,5 тыс. рублей, а проводники — от 65 тыс. рублей. Одна из самых высокооплачиваемых позиций в этой отрасли — машинист электропоезда с ежемесячной зарплатой от 129 тыс. рублей.

Одной из самых высокооплачиваемых направлений для работы является сфера информационных технологий, уточняется в исследовании. Сфера не теряет своей актуальности в течение последних лет и особенно популярна среди молодых кандидатов. Их привлекает удаленный формат работы, а также возможности для профессионального развития. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают web-дизайнеров и тестировщиков. Такие специалисты могут зарабатывать до 200 тыс. рублей.

«На российском рынке труда продолжает сохраняться главный тренд — нехватка кадров. В агрегированной базе нашего центра доступно более 500 тыс. вакансий, а уровень безработицы в Москве составляет менее 0,3% — каждый кандидат может выбирать минимум из 20 вариантов. При этом 85% предложений о работе не требуют высшего образования. То есть ранее недооцененные категории соискателей (женщины в декрете, молодежь без опыта, люди старшего возраста, люди с инвалидностью) становятся востребованными для работодателей», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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