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В Белоруссии заявили о потреблении всей производимой БелАЭС электроэнергии

Глава Минэнерго РБ Каранкевич: страна потребляет всю электроэнергию от БелАЭС

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ заявил, что со строительством БелАЭС республика готова была экспортировать электроэнергию в сопредельные страны, но в настоящее время она вся потребляется в республике.

По его словам, изначально станция строилась именно для внутреннего потребления электрической энергии. Он добавил, что с вводом Белорусской атомной электростанции в стране возрос энергетический потенциал.

«Если бы были желающие из сопредельных стран купить электрическую энергию, мы готовы были обеспечить поставки этой электрической энергии. Но вся электрическая энергия, производимая БелАЭС, потребляется у нас в стране», — сказал Каранкевич.

По словам министра, с момента включения первого блока на БелАЭС было произведено 33,5 млрд кВт⋅ч электрической энергии, что позволило заместить около 9 млрд куб. м природного газа.

Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

20 мая сообщалось, что Россия и Белоруссия обсуждают строительство третьего энергоблока БелАЭС. К настоящему времени станция покрывает до трети общих потребностей Белоруссии в электроэнергии.

Ранее на БелАЭС включили первый энергоблок после ремонта.

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