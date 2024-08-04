Муж основательницы Wildberries пригрозил судом за передачу доменов маркетплейса

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук потребовал вернуть домен маркетплейса, который перешел в пользование новой объединенной компании «РВБ». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на две досудебные претензии Бакальчука.

По данным канала, первая была направлена в Региональный сетевой информационный центр (РСИЦ), который перевел домен Wildberries в пользование «РВБ». В ней Бакальчук потребовал аннулировать сделку, поскольку домен был зарегистрирован на него и использовался для ведения бизнеса с супругой. При этом Владислава о передаче никто не спрашивал, хотя домен считается совместно нажитым имуществом. В заявлении подчеркивается, что передача домена была осуществлена в период конфликта, «когда супруги совместно не проживали и личная коммуникация была утеряна».

Вторая досудебная претензия адресована самой Татьяне Бакальчук как гендиректору ООО «Вайлдберриз». В ней говорится, что передача домена в пользование «РВБ» — это крупная сделка, которая не могла быть проведена без общего собрания общества. Отмечается, что Бакальчук о передаче не знал, о собрании его также не предупреждали, поэтому домен должен вернуться в ООО «Вайлдберриз».

По данным Baza, досудебные претензии направлены юридическим агентством IQ Technology по доверенности от Бакальчука в лице Александра Логунова, совладельца и управляющего партнера агентства. Если РСИЦ и основательница Wildberries проигнорируют претензии, Владислав намерен пойти в суд.

До этого газета «Ведомости» писала, что муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с оператором наружной рекламы Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе.

Ранее была названа оценочная стоимость бизнеса объединившейся с Wildberries компании Russ.