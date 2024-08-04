Стало известно, что больше всего влияет на рост цен на газ в мире

Эскалация ближневосточного конфликта оказывает влияние на рост цен на газ в Европе и мире. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Сергея Кауфмана.

По информации агентства, расчетная цена газовых фьючерсов достигла максимума с декабря 2023 года, превысив $410 за тысячу кубометров. Эксперт отмечает, что возможное закрытие пролива может привести к потере катарского сжиженного газа на рынке.

»Катар входит в тройку крупнейших производителей СПГ наряду с Австралией и США. Его мощности составляют около 80 млн тонн в год, что примерно соответствует двум «Северным потокам», — подчеркнул Кауфман.

Агентство указывает, что потеря таких объемов могла бы привести к повторению газового кризиса 2021-2022 годов. Однако эксперт считает вероятность перекрытия пролива «практически нулевой», так как такой сценарий «никому не нужен».

До этого стало известно, что добыча нефти и газа в Северном море может многократно повысить уровень загрязнения водной среды, что сказалось на разнообразии морской жизни. Британские ученые из Эссекского университета установили, что в пределах 500 метров от буровых платформ видовое разнообразие сократилось на 28%, а уровень загрязняющих веществ и тяжелых металлов значительно вырос.

Ранее в России зафиксировали рост потребления электроэнергии.