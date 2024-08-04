Российский брокер предупредил клиентов о принудительной конвертации валюты

«Цифра брокер» объявил о намерении конвертировать валютные остатки клиентов, не торгуемые на Московской бирже. Об этом говорится в обновленных условиях обслуживания клиентов брокера.

Новые правила вступят в силу с 16 августа 2024 года. Согласно документу, брокер будет осуществлять конвертацию при наличии встречного предложения на внебиржевом рынке по доступному курсу. Конвертация коснется валют, отличных от тех, с которыми проводятся сделки на Московской бирже, за исключением долларов США.

Действующие условия договора обслуживания уже предусматривают возможность принудительной конвертации валютных остатков в долларах США. Если на брокерском счете клиента находится менее $1000 на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца, брокер имеет право продать эту валюту за рубли.

Для этого стало известно, что клиенты «СберИнвестиций» с начала 2024 года открыли более 150 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-3, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сбербанке объясняют этот рост преимуществами ИИС-3, включая налоговый вычет на взнос и доход, а также отмену лимита в 1 млн рублей в год для вложений.

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