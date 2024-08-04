Мировые поставки нефти снизились из-за падения экспорта из России

Мировые поставки нефти морским путем снизились в июле на фоне значительного сокращения экспорта из ключевых российских портов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

По информации издания, глобальные поставки нефти уменьшились примерно на 586 тыс. баррелей в сутки в прошлом месяце. Экспорт из западных портов России упал до 19-месячного минимума, составив около 1,8 млн баррелей в день. Это значительно ниже июньского показателя в 2,2 млн баррелей.

Снижение поставок наблюдалось не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Однако увеличение экспорта из Саудовской Аравии (до 5,8 млн баррелей в сутки) и США (до 4,4 млн) частично компенсировало это падение.

Агентство подчеркивает, что общий объем поставок в Китай сократился более чем на 1,4 млн баррелей в день, что стало самым серьезным падением за год. Основными экспортерами в Китай в июле были Ирак, Саудовская Аравия и Россия.

При этом, по данным аналитической компании Kpler, среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из российского порта Козьмино достиг 945 тыс. баррелей в сутки. Это на 10% выше уровня июня и на 7,6% больше, чем в июле 2022 года. Основная доля этого экспорта (83%) пришлась на Китай.

«Россия улучшает соблюдение целевого показателя добычи ОПЕК+, а также наблюдается восстановление внутренней нефтепереработки, что может сократить объемы экспортируемой нефти», — отметило издание.

До этого стало известно, что добыча нефти и газа в Северном море может многократно повысить уровень загрязнения водной среды, что сказалось на разнообразии морской жизни. Британские ученые из Эссекского университета установили, что в пределах 500 метров от буровых платформ видовое разнообразие сократилось на 28%, а уровень загрязняющих веществ и тяжелых металлов значительно вырос.

Ранее в Европе сочли завершившимся энергетический кризис.