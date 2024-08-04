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Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке

«Этажи»: доход для покупки квартиры по семейной ипотеке составил 32 тыс. рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В федеральной компании «Этажи» заявили, что средний доход россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке составляет около 32 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента компании Татьяны Решетниковой, при стандартной оценке потенциальных заемщиков для банков важно, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке был не более 70% от подтвержденного дохода.

В компании подчеркнули, что самые большие требования к доходу наблюдаются в Москве. В столице для покупки квартиры площадью 35 квадратных метров по семейной ипотеке доход должен быть на уровне 69 128 рублей.

На втором месте по размеру требуемого дохода Санкт-Петербург — 49 168 рублей, на третьем Нижний Новгород — 46 263 рубля, говорится в публикации.

До этого стало известно, что спрос россиян на покупку жилья в новостройках в июле, по предварительным данным, просел на 20%.

При этом, несмотря на сложившуюся на первичном рынке недвижимости ситуацию, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке.

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