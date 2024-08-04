Крупный биржевой игрок избавился от половины акций Apple

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет на 50% сократил долю Berkshire Hathaway в Apple во втором квартале текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters .

По информации издания, этот шаг может вызвать беспокойство на фондовом рынке, учитывая авторитет Баффетта и недавние негативные финансовые новости. Всего два года назад инвестор называл акции Apple одним из четырех столпов бизнеса своего конгломерата наряду с собственными страховыми, коммунальными и железнодорожными активами.

Баффет постепенно уменьшал долю в Apple на протяжении последнего года. Кроме того, он продал часть акций Bank of America и китайского производителя электромобилей BYD, практически не совершая новых покупок.

В результате этих действий объем наличных средств Berkshire Hathaway достиг рекордных $277 млрд.

«Это может встревожить рынки, особенно учитывая новости прошлой недели о слабых показателях технологического сектора, разочаровывающем отчете по рынку труда и неопределенности в отношении будущих процентных ставок», — заявил аналитик Edward Jones Джим Шанахан.

Баффет неоднократно высоко отзывался о генеральном директоре Apple Тиме Куке, который даже присутствовал на ежегодном собрании Berkshire в Омахе в мае этого года. Инвестор отмечал лояльность потребителей к iPhone и их нежелание переходить на другие устройства.

В конце июля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США предъявили обвинения известному инвестору-шортисту Эндрю Лефту и его фирме Citron Capital за участие в многолетней мошеннической схеме на сумму $20 млн.

Ранее в Heineken объявили об убытках в 2024 году