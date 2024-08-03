Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны вышла из семейного бизнеса

Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик» и налоговой.

Согласно материалу агентства, Светлана Иванова больше не числится учредителем компании «Кристалл Девелопмент», генеральным директором которой является отец экс-замминистра, Вадим Иванов. Уточняется, что доля Светланы в компании с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 года составляла 27,5%.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности «Кристалл Девелопмент» является производство частей электронных ламп, трубок и других электронных компонентов.

20 июня заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Иванов утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами