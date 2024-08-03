Бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны вышла из семейного бизнеса

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана вышла из семейного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик» и налоговой.

Согласно материалу агентства, Светлана Иванова больше не числится учредителем компании «Кристалл Девелопмент», генеральным директором которой является отец экс-замминистра, Вадим Иванов. Уточняется, что доля Светланы в компании с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 года составляла 27,5%.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности «Кристалл Девелопмент» является производство частей электронных ламп, трубок и других электронных компонентов.

20 июня заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Иванов утверждает, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.