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Россияне начали избавляться от долларов

ТАСС: россияне в июле продавали доллары на треть чаще, чем покупали

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Shutterstock

Россияне в июле продавали доллары примерно на треть чаще, чем покупали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

В онлайне американскую валюту продавали на 27% чаще, чем приобретали. Офлайн-продажи лидировали на 34%. Средний чек валютообменной операции составил $396.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро. Ее продавали в онлайне и офлайне чаще, чем приобретали на 54% и 60% соответственно.

При этом доллар по-прежнему остается главной иностранной валютой в обмене. Число конвертаций с ним по результатам прошлого месяца в 2,3 раза превысило количество операций в евро.

Накануне Мосбиржа сообщила о приостановке публикации данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.

До этого Минфин США продлил разрешение на операции с Мосбиржей, а также НРД и НКЦ до 12 октября.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы валют к рублю в августе.

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