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Стало известно, из каких стран чаще всего зовут работать в Россию

Кения стала лидером по приросту вакансий у работодателей из России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Кения по итогам первого полугодия заняла первое место по приросту предложения о работе от российских работодателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Число вакансий в РФ для кенийцев за январь — июнь взлетело на 3842% год к году. Второе место заняла Зимбабве с приростом предложений на 1400%. Тройку лидеров замыкает Камерун. Количество предложений гражданам этой африканской страны о работе в России за шесть месяцев выросло на 829%.

Топ-5 замыкают Замбия и Алжир. Прирост вакансий у российских работодателей составил 700% и 575% соответственно.

В десятку также вошли Албания (+529%), Уганда (+349%), Пакистан (+282%), Маврикий (+278%) и Бельгия (+264%).

До этого сообщалось, что кадровый голод в России подтолкнул отечественные компании начинать «вербовать» потенциальных сотрудников еще со школы.

Ранее был назван топ-10 стран с самыми высокими зарплатами.

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